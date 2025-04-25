غيابات الأهلي أمام صن داونز اليوم

الأهلي، يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم العديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة صن داونز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قائمة غيابات الأهلي أمام صن داونز

وتضم قائمة الغيابات كلا: من عمر الساعي وعلي معلول وخالد عبد الفتاح وسمير محمد ومصطفى مخلوف ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وكريم فؤاد.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي في السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا .

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي في السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا .



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