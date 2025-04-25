لقاء السحاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يسعى لإسقاط صن داونز في مواجهة الإياب الليلة.. كولر يستقر على كتيبة الأحمر.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر نظيره صن داونز اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة نارية مقرر أن تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة نظيره صن داونز اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ومصطفى العش

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد رضا

الهجوم: جراديشار وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي في السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

واختار“الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” عن تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

وعقد أمس الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها مساء اليوم الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والحكام والطاقم الإداري للفريقين

وخلال الاجتماع تمت مراجعة بعض الضوابط والتعليمات الخاصة بالاتحاد الإفريقي والمتبعة في مسابقة دوري الأبطال، وتحديد موعد مغادرة الفريقين فندقي الإقامة والوصول إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء قبل المباراة.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأزرق كاملا، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، ويرتدي الحارس الطاقم «الموف».

تاريخ مواجهات الأهلي أمام صن داونز

واصطدم الأهلي مع نظيره صن داونز في 17 مباراة من قبل، كانت منهم 15 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، ومواجهتان فقط بدوري السوبر الإفريقي.

وخلال تاريخ مواجهات الفريقين، نجح النادي الأهلي في تحقيق في الفوز 5 مباريات، وانتصر صن داونز في مثلهم،وساد التعادل في 7 لقاءات.

وسجل النادي الأهلي قبل مواجهة اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي خلال تاريخ المواجهات 19 هدفا، بينما استقبل مرماه 20 هدفا، وكانت أكبر فوز للأحمر بنتيجة 3-0، فيما الانتصار الأكبر للفريق الجنوب إفريقي بنتيجة 5-0.

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