بولونيا يسعي لاستعادة لقب كاس إيطاليا بعد 51 عاما

واصل بولونيا طريقه نحو استعادة لقب بطولة كأس إيطاليا، الغائب عن خزائنه منذ 51 عاما، عقب تأهله للمباراة النهائية.

وتخطي بولونيا ضيفه إمبولي 2-1، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، ليظفر بورقة الترشح للنهائي عن جدارة واستحقاق، بعدما كرر تفوقه على منافسه مرة أخرى.

و تقدم بولونيا بهدف مبكر حمل توقيع لاعبه الشاب جيوفاني فابيان في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل الأوكراني فيكتور كوفالينكو لإمبولي في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 87، أضاف الهولندي تيس دالينجا الهدف الثاني لبولونيا، الذي ضرب موعدا في المباراة النهائية للمسابقة مع ميلان.

وكان بولونيا انتصر 3-0 في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب إمبولي مطلع الشهر الجاري، ليفوز 5-1 في إجمالي لقائي الذهاب والإياب.

وكان ميلان حجز مقعده في نهائي كأس إيطاليا، عقب اجتيازه عقبة جاره إنتر في مواجهة المربع الذهبي الأخرى، بعدما تغلب عليه 4-1 في مجموع المباراتين.

وستكون هذه هي المباراة الثانية التي تقام بين الفريقين في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز بولونيا 21 على ميلان في فبراير الماضي بالدوري الإيطالي.

ألقاب بولونيا وميلان

وتوج بولونيا بلقب كأس إيطاليا عامي 1970 و1974، في حين يمتلك ميلان 5 ألقاب في المسابقة أعوام 1967 و1972 و1973 و1977 و2003.

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