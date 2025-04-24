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رياضة

بولونيا يفوز على إمبولي 2-1 ويواجه ميلان في نهائي كأس إيطاليا

بولونيا وإمبولي،
بولونيا وإمبولي، فيتو

انتهت مباراة بولونيا ضد إمبولي بنتيجة 2-1 لفريق بولونيا، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب ريناتو دال آرا، في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، ليصعد بولونيا بهذه النتيجة إلى المباراة النهائية.

سجل جيوفاني فابيان هدف بولونيا الأول في الدقيقة 7 وأضاف دالينجا الهدف الثاني في الدقيقة 87، بينما سجل فيكتور كوفالينكو لفريق إمبولي في الدقيقة 33.

 

وكان فريق بولونيا قد وضع قدما في نهائي بطولة كأس إيطاليا بعد الفوز في مباراة الذهاب أمام  إمبولي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد،  سجلها ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 23، والهولندي تهيجس دالينجا في الدقيقة 29، وعزز التقدم نفس اللاعب دالينجا في الدقيقة 51 من الشوط الثاني.

نهائي كأس إيطاليا بين ميلان وبولونيا

وبهذه النتيجة يواجه فريق بولونيا نظيره ميلان في نهائي بطولة كأس إيطاليا، بعد فوز الروسونيري على إنتر ميلان أمس الأربعاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في  المباراة التي جرت على ملعب جوزيبي مياتزا.

وسجل لوكا يوفيتش هدفين لفريق ميلان في شباك إنتر ميلان في الدقيقتين 36 و50، وأضاف ريندرز الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وكانت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 حسمت مباراة في ديربي الغضب بين ميلان وإنتر في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس مطلع الشهر الحالي، قبل أن تنتهي مباراة الإياب بفوز الروسونيري 0/3.

 

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