الزمالك في ورطة بسبب الصفقات "المضروبة"، كلفت الأبيض ملايين الجنيهات بلا أي مردود في الملعب، عمر فرج يرحل سريعا، هجوم جماهيري على ميشالاك، وسيدي نداي وكوستا أحدث المنضمين للقائمة

صفقات الزمالك، في ظل الأزمة المالية الصعبة التي يمر بها نادي الزمالك، والمطالب الجماهيرية بضرورة تحسين الأداء الفني للفريق، تظل الصفقات التي أبرمها النادي في الموسم الحالي مثار جدل واسع، خاصة أن بعض هذه الصفقات كلفت خزينة النادي ملايين الجنيهات، ولم تحقق الفائدة المرجوة، بل أصبحت عبئًا ماليا على الفريق دون أي تأثير ملحوظ على أرض الملعب.

فيتو تستعرض أبرز هذه الصفقات خلال السطور التالية:

ميشالاك - 700 ألف دولار

يعتبر ميشالاك، اللاعب الأجنبي الذي انضم إلى الزمالك في بداية الموسم من نادي أحد السعودي على سبيل الإعارة من أبرز الأمثلة على الصفقات التي لم تُحقق الفائدة المنتظرة، فقد كلفت الصفقة خزينة الزمالك 700 ألف دولار وتحمل رئيس نادي أحد السعودي 700 ألف دولار من جيبه؛ حبًا في الزمالك، ولكن اللاعب لم يظهر بالمستوى الذي يليق بقيمة الصفقة أو بتطلعات جماهير النادي، على الرغم من أنه كان يُتوقع أن يشكل إضافة قوية لخط الهجوم أو الوسط، إلا أن أداءه في المباريات لم يكن مرضيًا، ما جعل الجماهير تُطالب بسرعة اتخاذ قرار بشأن مستقبله مع الفريق.

عمر فرج - 1.4 مليون دولار

أيضًا كانت صفقة عمر فرج، وهو أحد اللاعبين الذين انضموا للزمالك في الصيف الماضي بمبلغ 1.4 مليون دولار، محط الأنظار، إلا أن اللاعب لم يظهر بالشكل المنتظر منه، سواء من الناحية الفنية أو البدنية، على الرغم من التكلفة العالية لهذه الصفقة، إلا أن فرج لم يتمكن من ترك بصمة واضحة في المباريات، ما أثار استياء جمهور النادي، الذي شعر أن هذه الأموال كان من الممكن استثمارها بشكل أفضل في صفقات أكثر فاعلية وهو ما دفع الزمالك لإعارة اللاعب إلى ديجرفورس السويدي.

سيدي ندياي وكوستا - 400 ألف دولار

في سياق الصفقات التي لم تُحقق العوائد المأمولة، نجد أن سيدي ندياي وكوستا هما من اللاعبين الذين انضموا إلى الزمالك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 400 ألف دولار.

ورغم الآمال التي كانت معقودة عليهما لتقديم إضافة قوية في الدفاع والهجوم، إلا أن مستوياتهما الفنية لم تكن على مستوى تطلعات النادي، الأمر الذي جعل جماهير الزمالك تُطالب بالبحث عن بدائل أفضل في فترة الانتقالات القادمة، خاصة مع عدم قدرة اللاعبين على إثبات جدارتهم في المباريات الهامة.

محمد عاطف ومهاب ياسر- 15 مليون جنيه

أما فيما يتعلق بالصفقات المحلية، فكان محمد عاطف ومهاب ياسر من أبرز اللاعبين الذين تم التعاقد معهم بمبالغ ضخمة قاربت الـ 15 مليون جنيه ورغم أن هذين اللاعبين كلفا خزينة الزمالك ملايين الجنيهات، إلا أن أداءهما في المباريات الرسمية لم يكن على المستوى المنتظر.

محمد عاطف، الذي كان يُتوقع أن يكون إضافة قوية في الدفاع أو خط الوسط، ومهاب ياسر الذي تم التعاقد معه لتدعيم الهجوم، لم يظهر منهما ما يُبرر تلك المبالغ الكبيرة المدفوعة في صفقاتهما.

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