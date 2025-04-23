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رياضة

الزمالك يدرس تنفيذ ضربة ثلاثية.. عودة ساسي على الطاولة وبيكهام وطارق حامد في الصورة

فرجاني ساسي وطارق
فرجاني ساسي وطارق حامد، فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تُفكر بجدية في فتح ملف عودة النجم التونسي فرجاني ساسي، ضمن خطة ذكية لحل الأزمة القانونية المعلقة مع اللاعب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على غرار ما حدث في وقت سابق مع حمدي النقاز.

وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء النزاع القائم بشكل ودي، وتفادي تكرار سيناريو رحيل المغربي أشرف بن شرقي، الذي ترك الفريق مجانًا دون استفادة فنية أو مالية، رغم تألقه الكبير مع الزمالك.

أحمد رمضان “بيكهام” وطارق حامد

في نفس السياق، دخل أحمد رمضان “بيكهام” لاعب الأهلي السابق، ضمن حسابات الزمالك لدعم الخط الخلفي، خاصة في ظل اقتناع الجهاز الفني بقدراته الفنية والبدنية، ويأتي ذلك إلى جانب طرح اسم طارق حامد، لاعب وسط الفريق السابق، كخيار محتمل لإعادة القوة والصلابة إلى وسط الميدان.

الصفقات الثلاثة تُعد ضربة قوية لو نجحت، وقد تمثل بداية مشروع جديد يعيد التوازن للفريق الأبيض قبل الموسم الجديد، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بعودة البطولات.

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الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا بيكهام نادي الزمالك المغربي اشرف بن شرقي النجم التونسي فرجاني ساسي أحمد رمضان “بيكهام” لاعب الأهلي السابق

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