الخميس 24 أبريل 2025
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رياضة

شقيق إكرامي: الزمالك عشق الطفولة وهذا سر تحول تشجيع أسرتي

إكرامي
إكرامي

أكد إحسان الشحات، نجم نادي الزمالك السابق، وشقيق إكرامي نجم الأهلي السابق أن عائلته كانت تشجع الزمالك قبل انضمام شقيقه "إكرامي الشحات" للنادي الأهلي.

 

وقال الشحات في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "عائلتي كانت تشجع نادي الزمالك قبل انضمام شقيقي إكرامي الشحات للنادي الأهلي ولكن عشقي للقلعة البيضاء جعلني أستمر في تشجيعي للفانلة البيضاء".

 

وأضاف: "نادي الزمالك خيره عليا واتشهرت من خلال القلعة البيضاء وأعشق النادي منذ طفولتي".

فيفا يعلن إيقاف قيد 7 أندية مصرية

وعلى صعيد متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف القيد لـ7 أندية مصرية على رأسها؛ نادي الزمالك، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

 

 وأكد فيفا حسب التحديث الأسبوعي على موقعه الرسمي، إيقاف القيد لـ7 من الأندية المصرية بسبب 10 قضايا جاءت كالتالي:  

1- الإسماعيلي (3 قضايا)

2- الزمالك (قضية)

3- فاركو  (قضية)

4- وادي دجلة (قضية)

5- أسوان (قضية)

6- إيسترن كومباني (قضيتان)

7- بيراميدز (قضية)

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