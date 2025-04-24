الخميس 24 أبريل 2025
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حوادث

تسيير الحركة المرورية أعلى دائري أكتوبر بعد انقلاب سيارة

انقلاب سيارة ووقوع
انقلاب سيارة ووقوع مصابين بطريق أكتوبر، فيتو

تمكنت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة من تسيير الحركة المرورية أعلى الدائري في الاتجاه المؤدي لأكتوبر، بعدما تسبب حادث انقلاب سيارة وإصابة قائدة المركبة ونجلها وتم نقلهم للمستشفى من قبل قوات البحث الجنائي التي انتقلت لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة، وقامت الخدمات المرورية بسحب السيارة وانتظمت حركة المركبات بعدما تسبب الحادث في زحام مروري.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، يفيد بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بدائرة القسم ووجود مصابين، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارتي إسعاف.

وبالفحص تبين إصابة ربة منزل تبلغ من العمر 60 عامًا، ونجلها البالغ من العمر 12 عامًا، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بحالتهما الصحية.

وبإجراء التحريات، تبين أن السيدة أثناء قيادتها السيارة، اختلت عجلة القيادة بيدها مما أدى إلى انحراف مسار السيارة وانقلابها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

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الخدمات المرورية الحركة المرورية عمليات النجدة المركبات
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