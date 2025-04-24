مسلسل آسر الحلقة 19، عزت يواجه ابن حارس محل الذهب

دارت أحداث الحلقة 19 من مسلسل آسر حول راغب، الذي يقضي ليلته مع رفيقة له، ثم يعود إلى منزله في حالة من السكر، وعند عودته، يلتقي بحياة بود بالغ، ولكن سرعان ما يظهر جاد، ويحاول أخذ حياة من راغب، حينها يدفعه راغب بعنف، فيسقط جاد على الأرض، ما يثير غضبها، فتسأل راغب هل هذه هي الحياة الجديدة التي وعدتني بها؟.

وبعدما حدث لها مع آسر تقرر ناي الانتقال لمنزل آخر بمساعدة عزت وتُخبر الجميع بأنها قد سافرت إلى الخارج، رغبةً منها في الانعزال لفترة، وتطلب من عزع عدم إخبار أحد بمكان وجودها، ويعدها بذلك.

في هذه الأثناء، يبدأ عزا بالارتياب في وجود علاقة بين آسر وحزن ناي، ما يدفعه للتفكير في الانتقام من آسر، لكن جابر يتدخل، ويحاول بصورة غير مباشرة إقناعه بتغيير خطته، فيستجيب له عزت.

من جانبه، يذهب آسر لزيارة والده في ورشة النجارة، حيث يقضي معه بعض الوقت، ثم يتلقى اتصالًا من راغب، الذي كان على وشك الانتحار. يذهب آسر إليه مسرعًا، ويواجهه بنيته في الانتحار معه، ويحاول دفعه ما يدفع راغب للتراجع بشدة عن فكرته.

بعدها، يذهب راغب وآسر إلى لقاء مع رامي، الذي يعترف برغبته في كتابة مقال عن سر مقتل شقيقه، ويخبرهما بأنه بدأ بالفعل بالتحقيق، يحاول راغب ثنيه عن ذلك، لكن رامي يرفض التراجع.

يلجأ راغب إلى عزت ويطلب مساعدته، فيحضر عزت برفقة جابر. وعندما يرى جابر آسر، يسلم عليه، ويُخبره بأن عزن يمتلك ملفًا عن فراس، ابن حارس محل الذهب الذي سُرق في الماضي، فيحاول آسر استفزاز عزت لكي يبعثر أوراق الملف، مما يمكن جابر من انتهاز الفرصة والتخلص من ملف فراس.

يصر رامي على التوجه إلى دار الأيتام لمقابلة فراس، وهناك يلتقي به بصحبة عزت، أثناء اللقاء، يستفز رامي ابن الحارس بأسئلته، فيدخل فراس في نوبة غضب، ويعيد تمثيل جريمة قتل والده أمام عزت، في مشهد صادم يثير الذهول.

تفاصيل مسلسل آسر

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

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