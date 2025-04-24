نائب رئيس الوزراء البحريني يستقبل رئيس شركة العاصمة الإدارية

التقى المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مع الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وذلك في مكتبه بقصر القضيبية، خلال زيارته الرسمية للمشاركة في مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.

وأكد الشيخ خالد بن عبد الله خلال اللقاء على ما تمثله العلاقات البحرينية المصرية من نموذج متميز للتعاون الأخوي والتكامل العربي، مشيدًا بالمسار التنموي الطموح الذي تنتهجه جمهورية مصر العربية، وما تبذله من جهود متواصلة في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمارية، واعتبرها ركيزة أساسية للنمو المستدام.

من جانبه، أعرب المهندس خالد عباس عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال، مثمنًا دعوته للمشاركة كمتحدث في المؤتمر، ومؤكدًا حرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الأشقاء في مملكة البحرين، خاصة في مجالات التنمية الحضرية، وتخطيط المدن، وتطوير البنية التحتية المستدامة.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض ما تم تحقيقه من إنجازات في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، التي باتت تمثل نموذجًا حضاريًا متكاملًا لمدن المستقبل، بفضل ما تتميز به من بنية تحتية متقدمة، ومرافق متعددة تلبي معايير جودة الحياة والاستدامة، وتوفر بيئة مثالية للعيش والاستثمار.

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار التعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما يخص موقف العملاء المرفوضين بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، والذين تم رفضهم بسبب امتلاك عداد كهرباء.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذا التعاون أسفر عن عقد عدد من الاجتماعات ما بين المختصين في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة الماضية، ما أسفر عن التنسيق بين الجانبين بشأن وضع الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها من جانب المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء سواء لصاحب الطلب أو الزوج/ الزوجة، والتي تسهل وتيسر عليهم استيفاء الإفادات المطلوبة من جانب شركات الكهرباء ومن ثم استكمال أوراقهم ورفعها على الموقع الإلكتروني لدراستها من جانب الصندوق واتخاذ الإجراء التصحيحي إن لزم الأمر.



مراجعة بيانات العملاء غير المنطبق عليهم شروط الإعلان

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن هذه الاجتماعات أسفرت عن قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر - بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء التسع - بمراجعة بيانات العملاء غير المنطبق عليهم شروط الإعلان، على أن يتم موافاة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ببيانات المشتركين الذين يمتلكون عداد كهرباء بالفعل، بحيث يتضمن البيان المرسل الرقم القومي للمواطن، موضحًا معه نوع النشاط واسم شركة التوزيع الواقع في نطاقها العداد.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يقوم بإرسال رسائل نصية SMS للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء متضمنة اسم شركة التوزيع الواقع في نطاقها العداد وتاريخ الفترة الإضافية المخصصة لهم لتقديم التظلمات، إضافة إلى رابط إليكتروني يتم الدخول عليه لمعرفة التفاصيل الواردة من الشركة القابضة لكهرباء مصر بحيث يسهل عليهم التوجه للشركة المسجلين بها لاستخراج الإفادة المطلوبة.

وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن رفض المواطنين بسبب امتلاك عدادات مرافق يأتي متوافقًا مع الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، والتي تحظر امتلاك صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) لمسكن، لضمان شغل المستفيد للوحدة السكنية التي استفاد بها.

استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم التظلمات

وأكدت أن الصندوق مستمر في العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن قدرة المواطن على استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم التظلمات خلال الفترة المحددة لذلك.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق سوف يرسل رسائل نصية SMS للمواطنين المستهدفين ابتداءً من ٣٠ أبريل الجاري، ويمكن للمواطنين زيارة صفحتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني للصندوق ابتداءً من ٤ مايو المقبل للتعرف على شركة توزيع الكهرباء التي يتوافر بها معلومات العداد الخاص بهم.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم إتاحة فترة إضافية لتلقي تظلمات المواطنين غير المنطبق عليهم شروط إعلان سكن لكل المصريين 5 بسبب امتلاك عداد كهرباء دون غيرهم لمدة أسبوعين تبدأ في ٤ مايو تنتهي في ١٨ مايو ٢٠٢٥.

وأكدت مي عبد الحميد أن فترة التظلمات لباقي المواطنين المرفوضين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 سوف تنتهي في موعدها المقرر مسبقًا، ٢٤ أبريل ٢٠٢٥.

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