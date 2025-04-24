وزير الاسكان: تنفيذ 120186 شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل بحدائق العاصمة

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم بمتابعة سير العمل والمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، جولته بتفقد مدخل مدينة حدائق العاصمة، وتابع أعمال الطرق والزراعة والإنارة، موجهًا بالاهتمام بالزراعات، مع وضع اللافتات الإرشادية بالطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، لتفقد وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين – محوري محدودي ومتوسطي الدخل"، وتجول الوزير بمواقع العمارات، ووجه بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لأعمال الزراعة والمسطحات الخضراء بالمشروع، بجانب صيانة مختلف الواجهات للعمارات.

وخلال الجولة، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مدينة حدائق العاصمة، حيث أشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، إلى أن إجمالي عدد الوحدات بالمدينة يصل إلى 120186 وحدة؛ منها 112818 وحدة بمحور محدودي الدخل وتم الانتهاء وجارٍ تسليم 38928 وحدة من وحدات محور محدودى الدخل، بجانب 7368 وحدة بمحور متوسطي الدخل جار تنفيذها بمعدلات متقدمة، فضلا عن عدد كبير من الخدمات التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، منها خدمات تعليمية وأمنية وصحية ورياضية ودينية وأسواق تجارية.

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم بمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز المدينة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، جولته بتفقد مشروع "فالى تاورز إيست" بالعبور الجديدة، بمساحات من 89 لـ 116 مترا2، بالحى 14، والمطروح ضمن مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والذى يضم ٩٦ عمارة بها ٣٣٦٠ وحدة سكنية، حيث تابع الوزير، موقف تنفيذ الخدمات بالمشروع، وبها، مدرسة تعليم أساسى، ومول تجارى، ومركز طبى، وحضانة، ومسجد ومكتب البريد، كما تفقد إحدى الوحدات السكنية بالمشروع.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي والتي تضم عدد 125 عمارة سكنية بإجمالي نحو 3000 وحدة، وتابع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية، كما تفقد مشروع "النزهة" ضمن الإعلان العاشر والذي يضم عدد 66 عمارة سكنية بإجمالي 1584 وحدة بمنطقة 2600 فدان، وتابع أعمال الموقع العام وتنسيق الموقع، وأعمال التشطيبات النهائية، مؤكدًا ضرورة سرعة الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة، وموجهًا بعمل تعديلات بأعمال تنسيق الموقع.

كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، مشروع "ديارنا"، والذي طرحته وزارة الإسكان منتصف شهر أبريل الجاري، ويضم عدد 99 عمارة سكنية بإجمالي 2574 وحدة، حيث تم متابعة الأعمال الإنشائية الجارية والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة، ويتميز مشروع "ديارنا" بموقع استراتيجي داخل المدينة، مما يعزز من أهميته ويزيد من فرص الإقبال عليه.

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