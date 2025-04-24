جيش الاحتلال يرتكب مجزرتين جديدتين بجباليا في أقل من 12 ساعة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين في أقل من 12 ساعة في جباليا.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال الدفاع المدني في بيانه: هناك شهداء لا يزالون تحت الأنقاض في جباليا وهناك 4 شهداء من طواقمنا في منطقة اليرموك.

وأضاف الدفاع المدني في بيانه: شاهدنا آثار حرق واضحة على جثامين الشهداء وغارات الاحتلال استهدفت آليات رفع الأنقاض التي دخلت من مصر أخيرا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 44 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 31 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 20 شخصًا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم 13 منهم بمدينة غزة وشمال القطاع.

غارات جوية ومدفعية عنيفة

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية ومدفعية عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، بينهم الصحفي الفلسطيني سعيد أمين أبو حسنين وزوجته وابنته، وفقًا لما أكدته مصادر صحفية فلسطينية.

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