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رياضة

ريال بيتيس يضرب بلد الوليد بخماسية في الدوري الإسباني

ريال بيتيس، فيتو
ريال بيتيس، فيتو

فاز فريق ريال بيتيس على نظيره بلد الوليد بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 33 من منافسات الدوري الإسباني موسم 2024/25.

تشكيل ريال بيتيس ضد بلد الوليد 

تشكيل ريال بيتيس ضد بلد الوليد 

القناة الناقلة لمباراة ريال بيتيس وبلد الوليد في الدوري الإسباني

نقلت أحداث مباراة بلد الوليد ضد ريال بيتيس مباشرة فضائيا على قناة بي إن سبورتس beIN Sports وهي الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مباراة بلد الوليد ضد ريال بيتيس

بهذه النتيجة يحتل ريال بيتيس المركز السادس برصيد 54 نقطة، حيث خاض 33 مباراة فاز في 15 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في 9 مباريات.

ويحتل بلد الوليد المركز العشرين والأخير برصيد 16 نقطة، حيث لعب 33 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 25 مباراة.

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