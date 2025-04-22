الزمالك يرد بالمستندات على أزمة رحيل مدرب حراس اليد

ماركو ماركيس، أكد شريف صفوت، المنسق العام لشئون المدربين واللاعبين الأجانب بنادي الزمالك، أن الكرواتي ماركو ماركيس، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة اليد، فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي.

ماركو ماركيس مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة اليد بالزمالك

وقال صفوت في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "ماركو ماركيس وقع على المخالصة المالية، بعد إنهاء عقده مع الزمالك بشكل ودي"( مرفق صورة لخطاب إنهاء التعاقد بالتراضي ).

وأضاف:"النادي كان قد جهّز تذاكر الطيران للمدرب ذهابًا وإيابًا بتاريخ 30 مايو، وهو موعد نهاية التعاقد، لكن المدرب فاجأ الجميع بطلب فسخ العقد مبكرًا بسبب ظروف أسرية".

وتابع:"ماركيس طلب تعديل موعد رحيله عن مصر قبل نهاية عقده، وهذا كان سيكلف خزينة النادي نحو 70 ألف جنيه، وهو ما رفضه النادي، مطالبًا المدرب بتحمل تكلفة التعديل على نفقته الخاصة، الأمر الذي قوبل بالرفض".

وأشار صفوت إلى أن المدرب رفض حضور مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة في نهائي كأس مصر، رغم وجوده في مصر، وهو ما تم رفعه إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

واختتم:"يتبقى للمدرب شهر ونصف من مستحقاته المالية، سيتم صرفها بنهاية التعاقد، وفقًا لما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بعد تطبيق الغرامة المالية الموقعة عليه بسبب عدم حضوره مباراة الأهلي الأخيرة بنهائي كأس مصر".

رسالة غامضة من مدرب حراس يد الزمالك بعد رحيله: عندما أطمئن على عائلتي سأكشف كل شيء

فيما أعلن ماركو ماركيس، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، رحيله عن منصبه والسفر خارج مصر بشكل مفاجئ.

ماركو ماركيس

وكتب ماركو عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الإجتماعي: "أشكر هذا الرجل على مساعدته لي ولعائلتي على الوصول بسلام لكرواتيا رغم كونه مشجعًا للأهلي".

وأكمل: "عندما أتأكد أن عائلتي بأمان سأكشف كل شيء عن الزمالك".

وكان الزمالك قد أعلن التعاقد مع الكرواتي ماركو ماركيس، لتدريب حراس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، نهاية العام الماضي قبل أن يرحل اليوم بشكل مفاجئ.

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر

فيما توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ستيفن مادسن، بلقب بطولة كأس مصر لكرة اليد للموسم الحالي 2024-2025.

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة (21-18).

وكان الشوط الأول من نهائي بطولة كأس مصر لكرة اليد قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة (11-10).

ووصل الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على البنك الأهلي في الدور قبل النهائي، فيما وصل الزمالك على حساب فريق طلائع الجيش.

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