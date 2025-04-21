الجفالي يتعافى من الإصابة وينتظم في مران الزمالك استعدادا للمصري بالدوري

شارك التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أحمد الجفالي لاعب الزمالك

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بتمزق في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن المباريات خلال الفترة الماضية.

وشارك الجفالي في الفقرة البدنية، بالإضافة إلى الجزء الفني بصورة طبيعية استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويلعب الجفالي كجناح أيمن، وهو نفس مركز أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك الذي يتغيب عن تدريبات فريقه منذ أسبوعين.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أربعة أيام عقب خوض مباراة سموحة في كأس عاصمة مصر.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم خلالها بالتركيز في التدريبات استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهته المرتقبة أمام فريق الزمالك بمنافسات الدوري المصري.

وودع الفريقان الزمالك والمصري منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني على الترتيب.

كما ودع الفريقان أيضا بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات وفشلا في التأهل لدور ربع النهائي.

الزمالك خرج من بطولة كأس عاصمة مصر رغم فوزه على سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات.

أما المصري البورسعيدي فخرج من البطولة بعد تعادله أمام غزل المحلة بالجولة الأخيرة.

المصري

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.



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