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إعلام إسرائيلي: تجدد اندلاع الحرائق في الجبال الغربية للقدس

حرائق إسرائيل، فيتو
حرائق إسرائيل، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن  الحرائق تجدد اندلاعها في الجبال الغربية للقدس، في حين يعمل 18 فريق إطفاء على مكافحتها.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان   طواقم الإطفاء الإسرائيلية،  السيطرة على الحرائق الواسعة التي شبت في منطقة بيت شيمش وجبال القدس، فيما لا تزال النيران مشتعلة في عدة بؤر مع استمرار عمليات الإخماد.

السكان العائدين بتجنب الأنشطة البدنية والحرص على تهوية المنازل

وكانت السلطات قررت إخلال البلدات اليهودية "أشثاؤول" و"بيت مئير" و"مسيلات تسيون" و"شعاري هغاي" و"تروم"، قبل أن تسمح الليلة الماضية بعودة السكان إلى هذه البلدات؛ وصدرت تعليمات من وزارتي البيئة والصحة للسكان العائدين بتجنب الأنشطة البدنية والحرص على تهوية المنازل.

وشارك في عمليات الإخماد أكثر من 100 طاقم إطفاء وست طائرات، فيما تقدر المساحة المتضررة من الحرائق بنحو 7 آلاف دونم من الأحراش، بحسب تقديرات "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل – "كاكال").

 احتواء النيران وإقامة خطوط عازلة لمنع وصولها إلى المناطق السكنية

وخلال الليل، واصل عناصر الإطفاء، بالتعاون مع وحدات الجيش وجهات مدنية، العمل على احتواء النيران وإقامة خطوط عازلة لمنع وصولها إلى المناطق السكنية، دون تسجيل إصابات بشرية مباشرة، رغم إصابة ثلاثة من عناصر الإطفاء باستنشاق دخان، فيما تم الإبلاغ عن أضرار طفيفة بالممتلكات.

وبحسب مفوض خدمات الإطفاء والإنقاذ فإن "الحدث تحت السيطرة"، وأشار إلى أن فرق الإطفاء لا تزال تعمل في خمس جبهات نشطة لإخماد البؤر المتبقية، بمساعدة جوية، وسط دعوات متكررة للجمهور بعدم الاقتراب من المواقع المحترقة واتباع تعليمات الأمن.

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إسرائيل حرائق اسرائيل القدس

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