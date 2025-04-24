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خارج الحدود

بينهم صحفي وزوجته وابنته، عشرات الشهداء والإصابات في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت مصادر صحفية فلسطينية فجر اليوم الخميس، باستشهاد الصحفي سعيد أمين أبو حسنين وزوجته وابنته في قصف إسرائيلي استهدف مدينة دير البلح.


ومنذ الساعات الأولى اليوم الخميس، شنت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عشرات الغارات على مناطق متفرقة في القطاع، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.

وبحسب مصادر محلية، فإن "ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان، استُشهدوا وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في منطقة المعسكر الغربي في خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وأضافت المصادر أن "طائرات الاحتلال قصفت منزلا في الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، ومنزلا آخر قرب مسجد النور على طريق رفح الغربية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع"، بالإضافة إلى استهداف عدة منازل سكنية في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس

وقالت مصادر طبية إن "عدد الشهداء في مدينة غزة ارتفع إلى 27، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأربعاء، والتي استهدفت عدة أحياء سكنية شرقي المدينة".

ولفتت إلى أن "عشرة فلسطينيين استشهدوا نتيجة قصف بطائرة مسيّرة استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة يافا في حي التفاح. وفي شارع النخيل شرق الحي ذاته، استشهد ستة أشخاص على الأقل ولا يزال آخرون تحت الأنقاض عقب قصف منازل تعود لعائلتي الجليس والشرباصي، إضافة إلى استشهاد ثلاثة آخرين في قصف منزل لعائلة حجازي".

كما أسفر استهداف منزل لعائلة حسونة في شارع مشتهى بحي الشجاعية عن استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة آخرين.

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