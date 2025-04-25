فرصة عمل.. «التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف جديدة في الأزهر الشريف والأوقاف والتربية والتعليم والإسكان والصحة والري

مع بداية شهري يناير ويونيو من كل عام ينتظر العديد من شباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات، إعلان الحكومة عن تعيينات فى الجهاز الإدارى بالدولة، وقد أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع بداية يناير عن الآلاف من الوظائف الحكومية فى عدد من الجهات الحكومية أبرزها التربية والتعليم والنقل، وغيرها.

ومن المقرر أن يواصل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الإعلان عن وظائف فى عدد من الجهات الحكومية أبرزها الأوقاف والأزهر الشريف والتربية والتعليم والإسكان والصحة وجهات حكومية أخرى وذلك وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016.

وينص قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 فى المادة 31 على إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة -عند الحاجة- عن شغل الوظائف الجديدة مركزيًا فى الأول من يناير، وفى الأول من يونيو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيًا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليًا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يومًا على الأقل.

وحسب المعلومات، هناك العديد من الجهات الحكومية ستعلن عن وظائف خلال المرحلة المقبلة، أبرزها وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى والأوقاف والرى والأزهر الشريف والبريد ومن المتوقع أن يُعلن أيضًا فى وزارة النقل والعدل وذلك فى يونيو المقبل 2025.

ومن المقرر أن يتم إجراء مسابقة تكميلية بوزارة الأوقاف وذلك لاستكمال عدد وظائف الأئمة التى لم تشغل فى المسابقات الثلاث السالفة والمحدد بـ 3 آلاف إمام ومدرس وخطيب.

كما إنه من المقرر أن يتم إعلان استكمال مسابقة أخرى فى الأزهر الشريف عن وظائف معلمين سيتم الإعلان عن مسابقة 10 آلاف معلم فى مختلف المواد الدراسية الشرعية والعربية والعلمية والثقافية من خريجى الأزهر وغيرهم خلال الفترة المقبلة وسيتم رفع السن إلى 40 عاما وفتح باب التقديم لمن تقديرهم مقبول وإتاحة الفرصة للجميع.

كما أن المسابقة ستكون للجميع ويحق للمقبولين للعمل بالحصة التقديم فيها وكذلك غير المقبولين ويمكن أيضا لغير خريجى الأزهر الشريف التقديم فى المسابقة فى المواد الثقافية والعلمية على أن الفيصل فى هذه المسابقة ليس السن أو التقدير وإنما هو اجتياز اختبار التقدم والتقديم سيكون بمعرفة التنظيم والإدارة.

ومن المتوقع أن يتم إجراء مسابقة جديدة سيعلن عنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتشمل الإعلان عن أعداد الوظائف التى لم يتم شغلها خلال المسابقات التى تم تنفيذها لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم منها كما من المتوقع أن يتم الإعلان عن وظائف بوزارة التربية والتعليم لمعلم الحصة وستكون لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وفقًا للضوابط التى يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

كما يجوز أن يكون الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية، لاستهداف سد العجز فى الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، من خلال الامتحانات التى تنفذ بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وتشمل قائمة الوظائف التى سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة فى وزارة الرى التى تبحث عن مهندسين فمن المقرر أن يتم إجراء مسابقة تكميلية لتعيين مهندسين بوزارة الري؛ لتلبية احتياجات الوزارة من المهندسين ويتم دراسة رفع حد السن الأقصى للمسابقة إلى ٣٥ عامًا؛ للسماح لشريحة أكبر من المهندسين للتقدم، وهو ما سيتم دراسته قبل الإعلان المقبل بحسب بيان لوزارة الرى.

إلى جانب الإعلان عن وظائف فى الشهر العقارى ووزارة العدل والنقل وسيتم الإعلان عن تلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية وكذلك وزارة النقل، فى أكثر من قطاع، وكذلك الوحدات الإدارية التى ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتقديم الخدمات للمواطنين، مثل مصالح الشهر

نقلا عن العدد الورقي

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