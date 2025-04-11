الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التنظيم والإدارة: الانتهاء من نقل موظفين من وإلى 123 جهة حكومية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة حاتم نبيل القائم بأعمال رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر مارس 2025.

تعديل الشكل التعاقدي للموظفين في الحكومة 

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة تنفيذ قرارات التكليف لعدد من كوادر المهن الطبية في 53 وحدة من وحدات الجهاز الإداري.

كما انتهى الجهاز من دراسة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية المتنوعة ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذلك صرف مقابل نقدي عن رصيد الإجازات وغيرها لعدد من الموظفين في 199 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

نقل الموظفين في الحكومة

 وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى 123 وحدة بالجهاز الإداري للدولة وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118 لعام 1964 والمعدل بالقانون رقم 6 لعام 2021.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز الإدارى للدولة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الموظفين في الحكومة المركزي للتنظيم والادارة الموظف وحدات الجهاز الاداري

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف في بنك الاستثمار القومي

التنظيم والإدارة يعلن عن 95 فرصة عمل بمصلحة الجمارك

التنظيم والإدارة يغلق باب التقديم على وظائف وزارة النقل

التنظيم والإدارة يُعلن عن وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

الأكثر قراءة

الديب فريزر تحول إلى نعش، القصة الكاملة لمقتل جزار داخل محله بالهرم

الجنون يصيب أسعار الذهب، وعيار 18 يتخطى الـ 4000 جنيه اليوم الجمعة

الكهرباء تحسم الجدل حول مصير شرائح الاستهلاك بعد رفع أسعار البنزين والسولار

أزمة في بيراميدز بسبب تأشيرات السفر استعدادا لمباراته أمام أورلاندو بدوري الأبطال

أمطار خفيفة ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

موعد مباراتي الأهلي أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 32

منوعات

المزيد

السلطات الجزائرية تحجز كمية ضخمة من الأحجار النيزكية

مخبأة في شحنة دجاج، ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بالسعودية

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 (آخر تحديث)

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من مفتي الجمهورية عن حماية الأسرة المصرية من الثقافات الوافدة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

حكم صيام يوم السبت في غير الفريضة وبدء الست من شوال به

هل يجوز الاعتماد على الإنترنت كمرجع ديني؟ علي جمعة يوضح الفرق بين الدين والتدين

المزيد
الجريدة الرسمية