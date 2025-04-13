الري تكشف أسباب تعرض أراضي طرح النهر للغمر (فيديو)

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة حريصة على الحفاظ على الأراضي الزراعي على مجرى نهر النيل.

التنسيق مع الأهالي بشأن أراضي طرح النهر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"هناك تواصل قائم بالفعل منذ شهور مع أجهزة المحليات والمحافظين للتنسيق مع الأهالي وإبلاغهم بأن أراضي طرح النهر وارد تعرضها للغمر في بعض الأوقات وخاصة في فترة أقصى الاحتياجات نظرا للحاجة الي إطلاق كميات كبيرة من المياه في المجرى الرئيسي للنهر وما يستتبعه كنتيجة طبيعية حدوث غمر في بعض الأراضي من أراضي طرح النهر.

تغير هيدرولوجيا نهر النيل

وأوضح: تغير هيدرولوجيا نهر النيل وتوقيات وكميات المياه الواردة من أعالى النيل والتغيرات المناخية الإقليمية والمحلية أدت الي تعرض بعض الأراضي من طرح النهر الي الغمر.

ولفت إلي أنه في ظل الارتفاع الحالي على المياه والذي يزيد من إبريل الحالي مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء زراعات الأرز فهناك ضرورة لضخ كميات كبيرة في مجرى نهر النيل وإطلاق تصرفات كبيرة الفترة الحالية.

حقيقة تعديل إدارة السد العالي

وأوضح: لا يوجد تعديل إدارة السد العالي في الوقت الحالي، وعملية إدارة وتحديد المنصرف من مياه النيل هي عملية ديناميكية تتم من خلال لجنة متخصصة يرأسها وزير الري وفقا لحسابات كثيرة وطبقا للوارد والاحتياجات المائية الخاصة بالمواطنين والمزارعين.



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