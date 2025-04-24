الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: لن نقبل المساس بالحصة المائية لمصر

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، دعم إيطاليا الكامل للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.

دعم إيطالي مطلق للجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة

وقال خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإيطالى اليوم بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية الجديدة: دعم إيطالي مطلق للجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة.

وأكد ضرورة السماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، فضلًا عن ضرورة إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية. 

 تجسيد الدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لأمن واستقرار المنطقة 

وشدد على أن  تجسيد الدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لأمن واستقرار المنطقة.

و أوضح أنه يوجد توافق مصري إيطالي على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة، محذرًا من التداعيات السلبية للوضع الحالي في منطقة البحر الأحمر. 

ونوه بأن وقف إطلاق النار في غزة هو نقطة البداية لأمن واستقرار منطقة البحر الأحمر.

تمكين الصومال من الحفاظ على وحدته الإقليمية

وركز على أن مصر لن تقبل المساس بحصتها المائية.

وأكد ضرورة تمكين الصومال من الحفاظ على وحدته الإقليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وقف اطلاق النار بغزة حرية الملاحة مصر لن تقبل المساس بحصتها المائية

مواد متعلقة

وزير الخارجية يكشف جهود مصر في ملف حقوق الإنسان أمام البرلمان

وزير الخارجية يشارك في اجتماع حقوق الإنسان بـ "النواب" غدا

وزير الخارجية يترأس وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع السعودية
ads

الأكثر قراءة

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 24-4-2025 (آخر تحديث)

مستقبل مصر في رقابكم، خبير اقتصادي يوجه رسالة للحكومة

"الله يديم غيابه"، ممدوح عباس يوجه رسالة مثيرة لـ حسين لبيب

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

بعد التصعيد الأخير بين البلدين، ما هي معاهدة مياه السند بين الهند وباكستان؟

رسائل طمأنة من السيسي للمستثمرين الكويتيين (صور)

خدمات

المزيد

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 24-4-2025 (آخر تحديث)

مؤشر الذهب يعاود الصعود عالميا بعد تصريحات ترامب الأخيرة

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 24-4-2025 في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مي الغيطي ليست الأولى.. نجمات مصريات تزوجن من أجانب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المشاجرة في المنام وعلاقته بأزمات ومتاعب كثيرة

تعظيم الرسول، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 80 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية