وزير الخارجية: لن نقبل المساس بالحصة المائية لمصر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، دعم إيطاليا الكامل للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.

دعم إيطالي مطلق للجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة

وقال خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإيطالى اليوم بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية الجديدة: دعم إيطالي مطلق للجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة.

وأكد ضرورة السماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، فضلًا عن ضرورة إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية.

تجسيد الدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لأمن واستقرار المنطقة

وشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لأمن واستقرار المنطقة.

و أوضح أنه يوجد توافق مصري إيطالي على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة، محذرًا من التداعيات السلبية للوضع الحالي في منطقة البحر الأحمر.

ونوه بأن وقف إطلاق النار في غزة هو نقطة البداية لأمن واستقرار منطقة البحر الأحمر.

تمكين الصومال من الحفاظ على وحدته الإقليمية

وركز على أن مصر لن تقبل المساس بحصتها المائية.

وأكد ضرورة تمكين الصومال من الحفاظ على وحدته الإقليمية.

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