وزير الخارجية يشارك في اجتماع حقوق الإنسان بـ "النواب" غدا

يشارك غدا الثلاثاء، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان.

مناقشة وزير الخارجية ملف حقوق الإنسان بمجلس النواب

يتناول اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحاور وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان.

مشاركة وزير الخارجية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف

وفي فبراير الماضي، ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بيان مصر فى كلمة مُسجلة أمام الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف.

وأشار وزير الخارجية، إلى الظروف الاستثنائية التي تنعقد خلالها الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بسبب الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم مؤخرًا، مبرزًا ضرورة اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بدوره لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان القطاع.

تهجير الشعب الفلسطيني

وأكد رفض مصر لتهجير الشعب الفلسطيني، موضحًا مواصلة الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مراحله الثلاث، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، ومتطلبات التعافي المبكر، وإعداد خطة شاملة لإعادة اعمار القطاع دون خروج الشعب الفلسطيني من أرضه. كما أشاد في هذا السياق بالدور المحورى للمنظمات الإنسانية وعلى رأسها وكالة "الأونروا" والتى لا يمكن الاستغناء عنها.

مشروعات تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تطرق الوزير عبد العاطى إلى الجهود الوطنية التى تبذل للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بتوجيهات من رئيس الجمهورية، موضحًا أن الدولة المصرية كثفت جهودها لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات للارتقاء بالمنظومة الحقوقية أبرزها تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، واستحداث تشريعات جديدة أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بالتوازي مع دعم مشروعات تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

مصر تقريرها الرابع لآلية الاستعراض

كما أكد الوزير عبد العاطى على حرص مصر على التعاون مع مجلس حقوق الانسان وآلياته من خلال الحوار القائم على أساس الاحترام ومراعاة للظروف والتحديات المختلفة، مشيرًا إلى أن ذلك التعاون قد تكلل بتقديم مصر تقريرها الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومناقشته أمام المجلس في الجلسة التي عقدت في ٢٨ يناير ٢٠٢٥.

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