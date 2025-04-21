الإثنين 21 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يصل السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية

لقاء وزير الخارجية
لقاء وزير الخارجية مع نائب وزير الخارجية السعودى، فيتو

وصل وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي إلى الرياض، وكان في استقباله بالمطار المهندس وليد الخريجي، نائب وزير  الخارجية السعودي.

وزير الخارجية يتوجه إلى المملكة العربية السعودية 

وتوجه وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة ثنائية.

 انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، إلى جانب عقد لقاءات للوزير عبد العاطي مع بعض كبار المسئولين السعوديين بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن التحديات الإقليمية المشتركة.

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المملكة العربية السعودية السعودية مصر والسعودية تعزيز العلاقات

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