قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

يستعد النادي الأهلي لمواجهة صن داونز غدا الجمعة، في السابعة مساءً على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2025.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وصن داونز



ومن المقرر أن تذاع المباراة بين الأهلي وصن داونز عبر قناة تايم سبورتس الأرضية، والذي يمكن استقبالها بشكل مجاني داخل مصر.

كما تنقل مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.



حكام مباراة الأهلي وصن داونز



واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

وعلي صعيد متصل أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة المستدعاة لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي أمام صن داونز



حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – عمر كمال - مصطفى العش.



خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – عمرو السولية – أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي "أفشة" – كريم نيدفيد – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي – جراديشار.

وشهدت المواجهات السابقة بين الأهلي ضد صن داونز ندية كبيرة، حيث التقيا في 17 مباراة من قبل، 15 منها في دوري أبطال إفريقيا، واثنتان في دوري السوبر الإفريقي.



وتوزعت النتائج بين الأهلي وصن داونز بشكل متوازن، إذ حقق كل فريق الفوز في 5 مباريات، بينما انتهت 7 لقاءات بالتعادل، وسجل الأهلي 19 هدفًا، مقابل 20 هدفًا لصن داونز.



وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت السبت الماضي بين الأهلي وصن داونز على أرضية ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا، بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وتأهل الأهلي إلى هذا الدور بعد تخطي الهلال السوداني بهدف نظيف ذهابًا في القاهرة، قبل أن يكرر النتيجة في الإياب بنواكشوط، العاصمة الموريتانية.

في المقابل، بلغ صن داونز نصف النهائي على حساب الترجي التونسي، بعدما فاز عليه بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيتأهل الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لملاقاة الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.