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رياضة

8 لاعبين يغيبون عن الأهلي أمام صن داونز

على معلول
على معلول

يفتقد النادي الأهلي العديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة. 

قائمة غيابات الأهلي أمام صن داونز 

وتضم قائمة الغيابات كلا: من عمر الساعي وعلي معلول وخالد عبد الفتاح وسمير محمد ومصطفى مخلوف ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وكريم فؤاد. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز غد الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا  . 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي  في السابعة مساء الغد.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن الكاف عن تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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