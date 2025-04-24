حسن مصطفى: مباراة العودة أمام صن داونز لن تكون نزهة

تحدث حسن مصطفى نجم مصر والأهلي والزمالك السابق عن صدام الأهلي وصن داونز المرتقبة غدا الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء على لسان نجم الأهلي السابق في تصريحات خاصة لفيتو: “صن داونز يجيد اللعب خارج ملعبه ونتيجة الذهاب في بريتوريا غير مطمئنة وعلى لاعبي الأهلي الحذر من مرتدات المنافس”.

وتابع: "صن داونز سيكون شرس جدا في مباراة العودة أمام الأهلي ولديه رغبة قوية في الوصول للنهائي لتجنب وداع البطولة كما حدث الموسم الماضي.

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وتابع: "كولر أجاد في مباراة الذهاب أمام صن داونز سواء دفاعيا أو هجوميا، وارد أن يبدأ كولر بخمس مدافعين في مباراة العودة أمام صن داونز لتأمين دفاعات الفريق.

وكشف: "أندية جنوب أفريقيا تستمتع بالكرة والخسارة لا تفرق معهم ومهمة الأهلي وبيراميدز في العودة أمام صن داونز وأورلاندو لن تكون سهلة ويجب أن يكون هناك دور لمحمد مجدي أفشة في مباراة العودة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي في السابعة مساء الغد.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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