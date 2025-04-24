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موعد نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد والقناة الناقلة

موعد نهائي كأس ملك
موعد نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025، علي أرضية ملعب لا كارتوخا مساء السبت المقبل.

موعد نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد 

موعد نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض، يوم السبت 26 أبريل 2025، على ملعب لا كارتوخا.

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لنهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد 

تمتلك قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق بث مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا 2024-2025، حيث تبث كأس ملك إسبانيا على قنواتها  وتخصص للكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة قناة SSC SPORT 1 HD.

 

ويعود كلاسيكو الأرض بين برشلونة ضد ريال مدريد إلى نهائي كأس الملك بعد غياب 11 عامًا، حيث كان آخر لقاء جمع الفريقين في هذا الدور عام 2014، عندما نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 والتتويج باللقب. 

ويطمح برشلونة لتعويض تلك الخسارة، بينما يسعى ريال مدريد لمواصلة تفوقه في النهائيات.

وكان ريال مدريد تأهل إلي المباراة النهائية في كأس ملك إسبانيا بعد تخطيه ريال سوسيداد بنتيجة 5-4 في مجموع لقائي نصف النهائي، بينما حجز برشلونة مقعده بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بنفس النتيجة. 

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