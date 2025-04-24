طلب مفاجئ من مدرب برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الملك

طلب هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، من إدارة النادي تغطية جدران المدينة الرياضية لبرشلونة بالاقتباسات والرسائل التحفيزية لرفع معنويات الفريق في المرحلة الأخيرة من الموسم.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن من بين هذه الاقتباسات: “جميعنا متحدون نصنع برشلونة” و"قوة الجميع تجعلنا واحدًا".

وأكدت الصحيفة أن بين جميع الرسائل المطبوعة أيضًا على جدران المدينة الرياضية، تبرز واحدة بشكل خاص هي “سنُحقق الثلاثية”.

وأكدت الصحيفة أن الهدف الرئيسي للفريق، هو الفوز بالكأس أمام ريال مدريد.

فيما يسعى فريق برشلونة إلى استعادة لقب كأس ملك إسبانيا الغائب عن خزائن النادي منذ 4 سنوات، عندما يلتقي غريمه التقليدي ريال مدريد فى كلاسيكو الأرض يوم السبت المقبل على ملعب "لا كارتوخا"، في نهائي المسابقة لنسخة 2024-2025.



موعد مباراة برشلونة وريال مدريد فى كأس إسبانيا



مباراة برشلونة ضد الريال تقام في تمام الساعة الحادية عشر مساء السبت الموافق 26 أبريل 2025، بالتوقيت الصيفي الجديد.

كان برشلونة قد تخطى أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي من كأس الملك بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين، بينما تأهل ريال مدريد على حساب نظيره ريال سوسيداد، بالفوز عليه بنفس النتيجة.

برشلونة يتفوق على الريال فى الأكثر تتويجًا بالكأس



ويستهدف برشلونة الوصول إلى اللقب 32 في كأس الملك لتعزيز صدارته فى قائمة الأكثر تتويجًا باللقب على مر التاريخ، بينما يسعى ريال مدريد إلى الفوز باللقب للمرة رقم 21 في تاريخه.

ويتصدر برشلونة قائمة الأكثر تتويجا بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبًا، ثم أتلتيك بيلباو وصيفًا برصيد 24 لقبًا، وريال مدريد ثالثًا برصيد 20 لقبًا.

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