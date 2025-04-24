الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طلب مفاجئ من مدرب برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الملك

هانز فليك،فيتو
هانز فليك،فيتو

طلب هانز فليك  المدير  الفني لفريق برشلونة، من إدارة النادي تغطية جدران المدينة الرياضية لبرشلونة بالاقتباسات والرسائل التحفيزية لرفع معنويات الفريق في المرحلة الأخيرة من الموسم.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن من بين هذه الاقتباسات: “جميعنا متحدون نصنع برشلونة” و"قوة الجميع تجعلنا واحدًا".

وأكدت الصحيفة أن  بين جميع الرسائل المطبوعة أيضًا على جدران المدينة الرياضية، تبرز واحدة بشكل خاص هي “سنُحقق الثلاثية”.

وأكدت الصحيفة أن الهدف الرئيسي للفريق، هو الفوز بالكأس أمام ريال مدريد.

فيما يسعى فريق برشلونة إلى استعادة لقب كأس ملك إسبانيا الغائب عن خزائن النادي منذ 4 سنوات، عندما يلتقي غريمه التقليدي ريال مدريد فى كلاسيكو الأرض يوم السبت المقبل على ملعب "لا كارتوخا"، في نهائي المسابقة لنسخة 2024-2025.


موعد مباراة برشلونة وريال مدريد فى كأس إسبانيا


مباراة برشلونة ضد الريال تقام في تمام الساعة الحادية عشر مساء السبت الموافق 26 أبريل 2025، بالتوقيت الصيفي الجديد.

كان برشلونة قد تخطى أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي من كأس الملك بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين، بينما تأهل ريال مدريد على حساب نظيره ريال سوسيداد، بالفوز عليه بنفس النتيجة.

برشلونة يتفوق على الريال فى الأكثر تتويجًا بالكأس


ويستهدف برشلونة الوصول إلى اللقب 32 في كأس الملك لتعزيز صدارته فى قائمة الأكثر تتويجًا باللقب على مر التاريخ، بينما يسعى ريال مدريد إلى الفوز باللقب للمرة رقم 21 في تاريخه.

ويتصدر برشلونة قائمة الأكثر تتويجا بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبًا، ثم أتلتيك بيلباو وصيفًا برصيد 24 لقبًا، وريال مدريد ثالثًا برصيد 20 لقبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة برشلونة وريال مدريد ريال مدريد كأس ملك إسبانيا مباراة برشلونة وريال مدريد موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

مواد متعلقة

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة بولونيا وإمبولي بنصف نهائي كأس إيطاليا

أزمة معسكر يونيو، حسام حسن يرفض هذا المقترح لهاني أبوريدة

ضربة البداية، موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية

الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز

وصول منتخب زامبيا للشباب إلى مصر للمشاركة في بطولة إفريقيا تحت 20 عامًا

منتخب كينيا يصل القاهرة استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للشباب

فليك يكشف أول أزمات برشلونة قبل مواجهة مايوركا (فيديو)

أول مباراة لمنتخب نيجيريا بأمم أفريقيا للشباب بعد وصوله للقاهرة

ads

الأكثر قراءة

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

وصلة تعذيب في درس خصوصي تنتهي بالتحفظ على معلمة بالشرقية، والتعليم تعلق

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

مواجهة حسم اللقب، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

أسعار الفراخ تواصل الانخفاض اليوم الخميس 25 أبريل 2025

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار منتجات القصدير اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الخميس

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

سعر كيلو النحاس اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مفاجأة بشأن نصيب المرأة.. قواعد توزيع الميراث في الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

معنى يستعتبوا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة فصلت

في موسم حصاده، تعرف على أهم أحكام زكاة القمح

المزيد
الجريدة الرسمية