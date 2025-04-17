قصة 7 نهائيات جمعت ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا.. الملكي يسعى لمصالحة جماهيره بعد وداع دوري الأبطال.. وهذا موعد كلاسيكو الأرض

كلاسيكو الأرض.. تتجه أنظار عشاق المستديرة يوم 26 من شهر أبريل الجاري لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة ضد ريال مدريد، في نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.

ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره بعد وداع بطولة دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال بالخسارة 5-1 بمجموع اللقاءين في ربع نهائي البطولة.

عودة الكلاسيكو إلى نهائي كأس الملك بعد غياب 11 عامًا

ومن المقرر أن يعود الكلاسيكو إلى نهائي كأس الملك بعد غياب 11 عامًا، حيث كان آخر لقاء جمع الريال وبرشلونة في هذا الدور عام 2014، عندما نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 والتتويج باللقب.

ووفقا لإحصائيات شبكة "أوبتا"، فإن هذه هي المرة الثامنة التي تجمع ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس الملك.

ويأتي هذا النهائي ليمثل المواجهة الثامنة، في تاريخ برشلونة وريال مدريد في نهائيات كأس الملك، حيث يمتلك ريال مدريد أفضلية طفيفة، بتحقيقه 4 انتصارات في النهائيات السابقة، مقابل 3 لبرشلونة.



ويسعى ريال مدريد إلى استعادة هيبته المحلية، والثأر من الهزائم القاسية التي تلقاها هذا الموسم أمام برشلونة، في الليجا 0-4، وكأس السوبر 2-5، بينما يأمل البارسا في تأكيد تفوقه، والعودة لمنصات التتويج المحلية.

تاريخ مواجهات الريال وبرشلونة في نهائي كأس الملك

وجاء تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا كالتالي:

1- نهائي 1936 ريال مدريد (2-1) برشلونة

أقيم أول نهائي بين ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 21 يونيو 1936 على ملعب ميستايا، وحقق ريال مدريد اللقب بفضل ثنائية إيجينيو ولوكوي، فيما سجل إسكولا هدف برشلونة الوحيد.

2- نهائي 1968 ريال مدريد (0-1) برشلونة

وتجدد اللقاء بين ريال مدريد وبرشلونة بعد 32 عامًا، وذلك يوم 11 يوليو 1968 على ملعب سانتياجو برنابيو، وسجل هدف اللقاء الوحيد مدافع الملكي زونزونيجوي بالخطأ في مرماه، في مباراة عرفت إعلاميًّا باسم "نهائي الزجاجات".

وحينها قامت جماهير ريال مدريد برمي الزجاجات في الملعب احتجاجًا على قرارات الحكم أنطونيو ريجو.

3- نهائي 1974 ريال مدريد (4-0) برشلونة

وأقيم النهائي الثالث بين الريال وبرشلونة يوم 29 يونيو 1974 على ملعب فيسنتي كالديرون، وألحق ريال مدريد هزيمة قاسية ببرشلونة برباعية نظيفة.

4-نهائي 1983 ريال مدريد (1-2) برشلونة

وأقيم النهائي الرابع يوم 4 يونيو 1983 على ملعب لا روماريدا بمدينة سرقسطة، وحقق برشلونة الفوز بثنائية فيكتور مونيوز وماركوس ألونسو، فيما سجل الريال هدفًا وحيدًا لم يكن كافيًا للعودة.

5- نهائي 1990 ريال مدريد (0-2) برشلونة

استضاف ملعب ميستايا النهائي مرة أخرى يوم 5 أبريل 1990، وحقق برشلونة فوزًا بثنائية جويليرمو أمور وخوليو ساليناس.

6- نهائي 2011 ريال مدريد (1-0) برشلونة

وأقيم النهائي السادس بين برشلونة وريال مدريد يوم 20 أبريل 2011 على ملعب ميستايا، في موسم استثنائي شهد 5 مواجهات كلاسيكو، وحسم ريال مدريد اللقب بعد أن سجل كريستيانو رونالدو هدف الفوز في الأشواط الإضافية برأسية رائعة.

7-نهائي 2014 ريال مدريد (2-1) برشلونة

وأقيم النهائي السابع والأخير بين الريال وبرشلونة على ملعب ميستايا يوم 16 أبريل 2014، وسجل أنخيل دي ماريا أول أهداف الريال، ثم عادل مارك بارترا النتيجة لبرشلونة، قبل أن يسجل جاريث بيل هدف الفوز الشهير بانطلاقة خارقة لا تنسى من وسط الملعب.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، المقرر إقامتها في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد بلغ الدور النهائي عقب التغلب على ريال سوسيداد في نصف النهائي، بينما فاز برشلونة على أتلتيكو.

وقرر الاتحاد الإسباني إقامة المباراة يوم 26 أبريل الجاري، في تمام الساعة الـ11 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

ويقام نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية، وذلك للعام السادس على التوالي.

وسيكون هذا تاسع نهائي يقام في عاصمة إقليم الأندلس، التي تعتبر المقر الرسمي للمباراة النهائية حتى عام 2025.

القنوات الناقلة لنهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025

تمتلك قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق بث مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا 2024-2025، حيث تبث البطولة على قنواتها المختلفة بتقنية HD وبتعليق عربي، وتخصص للكلاسيكو بين ريال مدريد ضد برشلونة قناة SSC SPORT 1 HD.

وحقق برشلونة الفوز على أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب بدور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بهدف نظيف، ليتأهل برشلونة بمجموع اللقاءين بنتيجة 5-4.

وكان ريال مدريد قد تأهل على حساب ريال سوسيداد في نصف النهائي الأول بعد انتهاء المباراة 4-4 في ملعب سانتياجو بيرنابيو، وبمجموع 5-4 في نتيجة المباراتين.

وينفرد برشلونة كونه الفريق الأكثر حصدًا لبطولة كأس ملك إسبانيا في تاريخه بواقع 31 مرة، يليه أتلتيك بيلباو، أما ريال مدريد فيتواجد في المركز الثالث محققًا 20 بطولة فقط.

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