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ثقافة وفنون

سعد الصغير يستضيف المطرب شيكو في برنامجه اليوم

سعد الصغير والمطرب
سعد الصغير والمطرب شيكو، فيتو

يستضيف الفنان سعد الصغير  المطرب شيكو في برنامجه “سعد مولعها نار” الذي يذاع على قناة الشمس.

 وتذاع الحلقة اليوم وغدا الساعة العاشرة مساء، وتحمل عددًا من المفاجآت، وتحدث شيكو عن  صداقته مع سعد الصغير، وقدم الثنائي خلال الحلقة عدد من أغاني الزمن الجميل، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

وكان سعد الصغير قد صرح قائلا: “الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقي للواحد في حياته"، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات.

 

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد  سوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

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سعد الصغير الفنان سعد الصغير المطرب شيكو شيكو
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