السبت 19 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

جولة حفلات أوروبية لـ سعد الصغير في صيف 2025

سعد الصغير
سعد الصغير

يعيش الفنان سعد الصغير حالة من النشاط الفني، وذلك بعد أزمته الأخيرة الذي مرّ بها عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

في هذا السياق، كشف مصدر لـ فيتو، عن إنهاء سعد الصغير اتفاقه على جولة حفلات في بعض الدول الأوروبية منها ألمانيا وقبرص، موضحًا أن بداية الجولة ستكون في شهر يونيو المقبل.

على الجانب الآخر يتعاون سعد الصغير مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد  سعد الصغير لتحضير فيلم جديد سوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

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سعد الصغير اوروبية 2025 صيف 2025 حفلات

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