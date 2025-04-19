جولة حفلات أوروبية لـ سعد الصغير في صيف 2025

يعيش الفنان سعد الصغير حالة من النشاط الفني، وذلك بعد أزمته الأخيرة الذي مرّ بها عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

في هذا السياق، كشف مصدر لـ فيتو، عن إنهاء سعد الصغير اتفاقه على جولة حفلات في بعض الدول الأوروبية منها ألمانيا وقبرص، موضحًا أن بداية الجولة ستكون في شهر يونيو المقبل.

على الجانب الآخر يتعاون سعد الصغير مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد سعد الصغير لتحضير فيلم جديد سوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.