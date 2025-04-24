الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

أبومازن وحماس!

هاجم الرئيس الفلسطيني أبومازن حركة حماس وطالب قادتها بالإفراج عن كل المحتجزين الإسرائيليين لديها وتسليم سلاحها، لعدم إعطاء إسرائيل ذرائع لاستمرار حربها ضد أهل غزة، وردت حركة حماس مع منظمات أخرى باتهام أبومازن بأنه رئيس غير شرعي!

وبعيدا عن بحث الأسباب التى دفعت أبومازن الآن للهجوم بهذا الشكل الحاد على حركة حماس خاصة وأنه جاء بعد الضربة التى وجهتها الأردن لجماعة الإخوان.. وبعيدا أيضا عن البحث في شرعية أبومازن التى تطعن فيها حماس منذ سنوات وليس الآن.. 

وبعيدا كذلك عن بحث تأثير ذلك على ترتيبات مصر التى اقترحتها لإدارة قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، والتى كانت معروضة على حماس والسلطة الفلسطينية.. 

بعيدا عن ذلك كله فإن ما يهمنا هنا هو الإجابة عن سؤال طرحه هجوم أبومازن على حركة حماس وهو هل إسرائيل تحتاج لذرائع لكى تستمر في حربها الوحشية على أهل غزة؟!

وللإجابة عن هذا السؤال نذكر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتدت وما زالت على الضفة الغربية بلا ذرائع، بل إن السلطة الفلسطينية كانت قبلها تتصدى بالقوة لبعض العناصر المسلحة في أحد مخيماتها.. 

ونتساءل أيضا هل إذا أفرجت حماس عن كل المحتجزين لديها وسلمت أسلحتها هل يضمن أحد انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة فورا بعد التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار لتبدأ عملية إعادة إعمار قطاع غزة؟! ونتساءل أيضا هل تتوقف إسرائيل عن تهجير الفلسطنيين الذى بدأته الآن؟! 
الإجابة عن هذه الأسئلة ستحدد لنا هل كان أبومازن موفقا فيما قاله وهجومه على حماس أم لا، بغض النظر عن الخلاف الدائر الآن لتقييم ما قامت به حماس في السابع من اكتوبر 2023 ونتائجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الفلسطيني ابو مازن إنسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة تهجير الفلسطنيين حركة حماس وقف اطلاق النار حماس الاحتلال الإسرائيلي إدارة قطاع غزة ابومازن فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

حساب ختامى!

برعاية أمريكا

خناقة ترامب الجديدة!

هدية المركزي للحكومة!

ترامب والعالم الجديد!

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

وصلة تعذيب في درس خصوصي تنتهي بالتحفظ على معلمة بالشرقية، والتعليم تعلق

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

مواجهة حسم اللقب، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

رسائل طمأنة من السيسي للمستثمرين الكويتيين (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 24-4-2025 في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس 24-4-2025 بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار منتجات القصدير اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

حظر الإخوان في الأردن.. قرارات صارمة بشأن الجماعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعظيم الرسول، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 80 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

معنى يستعتبوا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة فصلت

المزيد
الجريدة الرسمية