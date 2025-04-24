أبومازن وحماس!

هاجم الرئيس الفلسطيني أبومازن حركة حماس وطالب قادتها بالإفراج عن كل المحتجزين الإسرائيليين لديها وتسليم سلاحها، لعدم إعطاء إسرائيل ذرائع لاستمرار حربها ضد أهل غزة، وردت حركة حماس مع منظمات أخرى باتهام أبومازن بأنه رئيس غير شرعي!

وبعيدا عن بحث الأسباب التى دفعت أبومازن الآن للهجوم بهذا الشكل الحاد على حركة حماس خاصة وأنه جاء بعد الضربة التى وجهتها الأردن لجماعة الإخوان.. وبعيدا أيضا عن البحث في شرعية أبومازن التى تطعن فيها حماس منذ سنوات وليس الآن..

وبعيدا كذلك عن بحث تأثير ذلك على ترتيبات مصر التى اقترحتها لإدارة قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، والتى كانت معروضة على حماس والسلطة الفلسطينية..

بعيدا عن ذلك كله فإن ما يهمنا هنا هو الإجابة عن سؤال طرحه هجوم أبومازن على حركة حماس وهو هل إسرائيل تحتاج لذرائع لكى تستمر في حربها الوحشية على أهل غزة؟!

وللإجابة عن هذا السؤال نذكر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتدت وما زالت على الضفة الغربية بلا ذرائع، بل إن السلطة الفلسطينية كانت قبلها تتصدى بالقوة لبعض العناصر المسلحة في أحد مخيماتها..

ونتساءل أيضا هل إذا أفرجت حماس عن كل المحتجزين لديها وسلمت أسلحتها هل يضمن أحد انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة فورا بعد التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار لتبدأ عملية إعادة إعمار قطاع غزة؟! ونتساءل أيضا هل تتوقف إسرائيل عن تهجير الفلسطنيين الذى بدأته الآن؟!

الإجابة عن هذه الأسئلة ستحدد لنا هل كان أبومازن موفقا فيما قاله وهجومه على حماس أم لا، بغض النظر عن الخلاف الدائر الآن لتقييم ما قامت به حماس في السابع من اكتوبر 2023 ونتائجه.

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