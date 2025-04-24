الجسمي يطرح "فستانك الأبيض" بعد غنائها في حفل زفاف ليلى زاهر (فيديو)

طرح الفنان حسين الجسمي أغنية “فستانك الأبيض” منذ قليل، وذلك بعد تقديمها لأول مرة في حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال مساء أمس، في منطقة سقارة بالأهرامات.

أغنية فستانك الأبيض من كلمات أمير طعيمة، وألحان المنتج هشام جمال.

تقول كلمات أغنية فستانك الأبيض:

"خطوه ورا خطوه بتمشيهـا دي اللحظه اللي انا مستنيها

والارض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها

خطوة ورا خطوة بقربلك جايلك علشان افرح قلبك

وعمري اللي فات قبل م اقابلك مش بحسب ايامه من قبلك

فستانك الابيض اللي هياخد منك حتــــه وعشان اليوم ده

رسمت عملت انا مليون خطه

والناس بتغني والدنيا بتعزف زفة والمزيكا تعلى ومعاها بتعلى السقفه

والناس بتغني والدنيا بتعزف زفة والمزيكا تعلى ومعاها بتعلى السقفه

حبيبتي وعمري واميرتي..يا بكرة اللي ماددلي ايديه

يا قصري وبيتي وجزيرتي.. وحلم قدرت اوصل ليه

و قالوا الشعر عن ليلى.. وكتبوا في سحرها دواوين

وأنا وليلى بقينا لبعض.. في دنيتنا سوا عايشين

فستانك الابيض اللي هياخد منك حتــــه

وعشان اليوم ده رسمت عملت انا مليون خطه

والناس بتغني والدنيا بتعزف زفة والمزيكا تعلى ومعاها بتعلى السقفه

والناس بتغني والدنيا بتعزف زفة والمزيكا تعلى ومعاها بتعلى السقفه

خطوه ورا خطوه بنمشيها دي اللحظه اللي انا مستنيها".

حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

واحتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال بزفافهما في موقع مميز تحت أضواء هرم سقارة، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع، مساء الأربعاء.

ودخلت الفنانة ليلى أحمد زاهر في نوبة بكاء، أثناء الرقص مع والدها الفنان أحمد زاهر على أغنية “بنت أبويا” في حفل زفافها على المنتج هشام جمال.

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