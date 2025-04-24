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ثقافة وفنون

وتريات الإسكندرية تعزف أعمالا عالمية على مسرح سيد درويش

الفنانة رشا يحيى،
الفنانة رشا يحيى، فيتو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيى الدين ومشاركة سوليفان الفيولا الفنانة رشا يحيى وسوليست التشيللو الفنان شادى حنا وذلك فى التاسعة مساء الجمعة ٢٥ أبريل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها كبار المؤلفين للآلات الوترية منها ديفرتمنتو لـ موتسارت، كونشيرتو للتشيللو والوتريات لـ الويجي بوكيريني، ست رقصات لـ ريتشارد رودلف كلاين، فوكاليز للفيولا والأوركسترا الوترى سيرجي راخمانينوف إعداد عزيز جورج، متمهل وروندو مجرية للفيولا والأوركسترا الوترى لـ كارل ماريا فون فيبر، ليلية للفيولا والتشيللو والأوركسترا لـ فايا ازاراشفيلي إعداد أمير عوض.

جدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتور جهاد داوود وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم.

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الدكتور علاء عبد السلام دار الأوبرا المصرية شريف محيى الدين رشا يحيى أوبرا الإسكندرية
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