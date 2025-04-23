الأربعاء 23 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تابلوهات فنية لمواهب الباليه والكلاكيت على المسرح الكبير بالأوبرا

دار الأوبرا، فيتو
دار الأوبرا، فيتو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا للواعدين بفصول الباليه في مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر وذلك مساء الجمعة ٢٥ أبريل على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج فقرات متنوعة بين الموسيقى والباليهات الكلاسيكية والحديثة العالمية والعربية بالإضافة إلى تابلوهات استعراضية لفصول البالية تدريب الفنانين "سعيد محسن، الدكتور فادى النبراوى، محمد أبو سريع، فاروق الشريف وحسام محمود" بمشاركة فصل الكلاكيت تدريب ليونى وليون حكيم  منها “مشاهد من أوبرا كارمن، چيزيل، بحيرة البجع، القرصان، كوبيليا،  البرنس إيجور، فالس الزهور، علاء الدين، عمر خيرت، دعنا نذهب، حلاوة شمسنا، محل العرائس، البحارة، سيد درويش وغيرها”. 

الجدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما لتعليم البيانو، الباليه، الغناء الأوبرالى والعربى، الفيولينة، العود، القانون، الجيتار، الكمان الشرقى، الفلوت، الكلاكيت، كورال الأطفال، فصول الرسم، الإيقاع وغيرها إلى جانب فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد إقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية، وذلك تشجيعًا لهم على التميز وتقديرًا لجهدهم خلال الفصل الدراسي.

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علاء عبد السلام حفلا للواعدين بفصول البالية سامح صابر اخبار الثقافة
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