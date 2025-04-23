الأربعاء 23 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

بالأغانى الوطنية، دار الأوبرا تحتفل بعيد تحرير سيناء

دار الأوبرا،فيتو
دار الأوبرا،فيتو

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام  بعيد تحرير سيناء حيث يقدم الواعدون بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر امسية لكورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار وذلك فى الثامنة مساء الخميس 24 أبريل على معهد الموسيقي العربية.

 

إحتفال دار الأوبرا بعيد تحرير سيناء

يتضمن البرنامج  مختارات من الأغانى الوطنية الحماسية التى تحمل مشاعر حب الوطن والإنتماء له منها تحيا مصر، صحراء سينا، بلادى إسلمى، بسم الله، صباح الخير يا سينا، بشرة خير، حبيبتى من ضفايرها، أقوى من الزمن، عظيمة يا مصر، رايات النصر، إن كان على القلب، يا حبيبتي يا مصر، فيها حاجة حلوة، سلم ع الشهدا، راحه فين يا عروسة، سمينا وعدينا، مصر اليوم في عيد.. أداء أحمد فايد، زياد عوض، يوسف درويش، ملك جوهر، حبيبة الشريف، محمد محمود، محمد يسري، أحمد وليد، وجيه، ساندرا، لوجي، شيماء، هاجر، سهيلة، لمار ومحمد.

 

تبرز الفاعلية دور مركز تنمية المواهب الهادف إلى غرس روح الولاء للوطن فى نفوس النشئ والأجيال الجديدة إلى جانب السعى إلى الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون.

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