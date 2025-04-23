إيقاعات تخطف الأنفاس مع الموسيقار عمر خيرت في احتفالات أعياد الربيع بالأوبرا (صور)

واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالاتها بأعياد الربيع خلال أمسية استثنائية رائعة للموسيقار الكبير عمر خيرت.

حفل عمر خيرت فى دار الأوبرا

فوسط أجواء استثنائية تعكس تجدد الحياة بحلول فصل الربيع اكتملت مقاعد المسرح الكبير في دار الأوبرا، بحشد ضخم من محبي الفنون الجادة لتبرز المكانة الراسخة للموسيقار عمر خيرت في قلوب عشاق الموسيقى، وبأدائه الفريد على آلة البيانو قدم مجموعة من مؤلفاته التي نتجت عن عبقرية فنية مميزة، وبين الإيقاعات السريعة الحماسية والهادئة الرومانسية، ارتسمت لوحة إبداعية ثرية شملت الكثير من الأعمال التي طالما ارتبطت بالذاكرة والوجدان وعشقها الجمهور منها العرافة والعطور الساحرة، ضمير أبلة حكمت، خللي بالك من عقلك، حبيبة، في هويد الليل، مسالة مبدأ ٢، تيمة حب، زي الهوي دعاء والله يا الله، جيران الهنا، خايف من بكرة ليه، الخواجة عبد القادر، ليلة القبض علي فاطمة، عفوًا أيها القانون، صابر ياعم صابر، مافيا، عارفه، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، قضية عم أحمد وفيها حاجة حلوة.

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