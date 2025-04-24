الشناوي يتحدث عن صدام الأهلي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا

أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي جاهزية فريقه لمباراة الغد أمام صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة بكرة صعبة جدًا الشوط الأول هناك خلص دلوقتي جاهزين للمواجهة التانية وإن شاء الله مع جمهور الأهلي نقدر نتأهل".

الأهلي وصن داونز

وأوضح: “إحنا محضرين كويس للمباراة وأهم حاجة منستقبلش هدف من صن داونز وفي حالة استقبال هدف قادرين إننا نواجه الموضوع ونرجع من تاني بالنتيجة وإن شاء الله نتأهل”.

الأهلي وصن داونز"> الأهلي وصن داونز

محمد الشناوي

وقال: “بنتمنى ناخد التالتة على التوالي وده إنجاز كبير، وصلنا 5 نهائيات بشكل متتالي ودا رقم كبير محصلش قبل كده هدفنا نوصل للنهائي السادس على التوالي المهم نركز في مباراة بكرة ونمشي خطوة بخطوة”.

الشناوي

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي غدا الجمعة في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وعاد فريق الأهلي بتعادل سلبي مع صن داونز فى مباراة التي جمعتهما على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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