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رياضة

موعد ومكان مؤتمر كولر والشناوي للحديث عن صدام صن داونز

كولر ومحمد الشناوي
كولر ومحمد الشناوي

يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم داخل قاعة المؤتمرات الصحفية بإستاد القاهرة للحديث عن مباراة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز غدا الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي  في السابعة مساء الغد.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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كولر الأهلي صن داونز

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