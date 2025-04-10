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رياضة

الأهلي يتوصل لاتفاق مع الشناوي لتجديد عقده موسمين

محمد الشناوي
محمد الشناوي

الاهلي، توصل مسؤلو النادي الأهلي لاتفاق مع محمد الشناوي قائد الفريق لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. 

وعلمت فيتو أن الشناوي سيقوم بتجديد عقده مع الأهلي لمدة موسمين على أن يكون الإعلان قريبا عبر منصات النادي الرسمية. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

 

 

 

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كولر الأهلي محمد الشناوي الشناوي

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