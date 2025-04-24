الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 15 شخصًا في حادث تصادم بأسوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وقع حادث تصادم بطريق النقرة بمركز نصر النوبة محافظة أسوان، اليوم الخميس، بين سيارتى نقل، أسفر عن إصابة ١٥ شخص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


حادث تصادم 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتي ربع نقل، يستقل أحدهما أشخاصا يعملون في تهريب الذهب "دهابة"، بطريق "النقرة - نصر النوبة" بالقرب من محطة 6.

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقى الرعاية الطبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسوان تصادم الذهب تهريب مستشفي

مواد متعلقة

محافظ أسوان يقدم تعازيه في وفاة بابا الفاتيكان لمطران إيبارشية طيبة (صور)

محافظ أسوان يصدر قرارًا بحركة تنقلات لـ10 من مديرى الإدارات الهندسية والتنظيم

بعد أدائه صلاة عيد الفطر، محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة وعيدية على الأطفال والأسر (صور)

محافظ أسوان يواصل افتتاح معارض أهلًا رمضان (صور)
ads

الأكثر قراءة

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

وصلة تعذيب في درس خصوصي تنتهي بالتحفظ على معلمة بالشرقية، والتعليم تعلق

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

مواجهة حسم اللقب، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

أسعار الفراخ تواصل الانخفاض اليوم الخميس 25 أبريل 2025

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار منتجات القصدير اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الخميس

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

سعر كيلو النحاس اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مفاجأة بشأن نصيب المرأة.. قواعد توزيع الميراث في الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

معنى يستعتبوا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة فصلت

في موسم حصاده، تعرف على أهم أحكام زكاة القمح

المزيد
الجريدة الرسمية