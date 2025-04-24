إصابة 15 شخصًا في حادث تصادم بأسوان

وقع حادث تصادم بطريق النقرة بمركز نصر النوبة محافظة أسوان، اليوم الخميس، بين سيارتى نقل، أسفر عن إصابة ١٥ شخص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



حادث تصادم

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتي ربع نقل، يستقل أحدهما أشخاصا يعملون في تهريب الذهب "دهابة"، بطريق "النقرة - نصر النوبة" بالقرب من محطة 6.

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقى الرعاية الطبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.