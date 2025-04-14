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محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لموسم حصاد القمح لعام 2025 (صور)

بدء موسم حصاد القمح
بدء موسم حصاد القمح بأسوان

 أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال  محافظ أسوان، إشارة البدء لموسم حصاد القمح لعام 2025، بقرية الحكمة بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة، والتى تتميز بالتصنيف عالى الجودة من القمح، حيث يبدأ الموسم من منتصف إبريل الحالى وحتى منتصف أغسطس القادم.

 يأتى ذلك كأول باكورة للذهب الأصفر، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق أعلى معدلات من توريد كافة الكميات من هذا المحصول الإستراتيجى.

لقاء المزارعين 

وأثناء لقائه مع المزارعين برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية بالمحافظة، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تسخر كافة إمكانياتها الهادفة لتعريف المزارعين وتوعيتهم بالمزايا العديدة التى سيحصلون عليها فى حالة التزامهم بتسليم كافة كميات القمح.

 أضاف أن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تقوم باستلام الكميات الموردة من أجل الوصول إلى المستهدف بواقع 600 ألف طن، وذلك بعد أن تم زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح لهذا العام إلى 409 و547 فدانا.

 والجدير بالذكر أن كميات القمح يتم استقبالها داخل صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة إدفو المركزية بطاقة 25 ألف طن، و صومعة المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة  25 ألف طن، وبنكر المفالسة بطاقة 15 ألف طن، فضلًا عن صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن.

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