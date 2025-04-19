ساخرون، غراب البين يكتب: الطماعين والاستغلاليين فى عالم البنى آدمين

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية فى خلق الله.. قررت أريح جتتى ساعتين.. فوقفت على اليافطة الخاصة بمحل البقالة وانكمشت بين أجنحتى وقبل أن أغمض عينى سمعت حوارا يأتى من المحل أسفل اليافطة لزبون يقول: هى ليه الجبنة بقت بدون طعم؟! هى معمولة من غير لبن ولا إيه؟!

البياع ساخرًا: يعنى إيه جبنة من غير لبن يا عم الحاج؟ الزبون فى غضب: يعنى عايز أقولك إن الجبنة كان لها طعم وريحة.. وكل نوع جبنة طعمه يختلف عن النوع التاني.. لكن الجبنة دى بدون طعم ولا رائحة ولا حتى لون.. وكل الأنواع تشبه بعضها.. الجبنة اللى عندك لا علاقة لها بالألبان.. دا حتى اللبن اللى عندك مش بيعمل قشطة ولا بيعمل زبدة ولا سمنة ولا حتى مورتة.. هو انتوا عملتوا إيه في اللبن خلتوه يبقى بالشكل ده؟!



البياع ببرود: طب هو أنت لسه حاسس بالموضوع ده؟! ما أنت شايف أسعار الأعلاف بقت مرتفعة إزاى يا عم الحاج.. وثانيًا كل حاجة ثمنها زاد زيادة عن اللزوم لدرجة إننا كتجار مش عارفين نزود تانى على الزبون فالمصانع اضطرت تخفف من جودة المنتج والحكاية دى موجودة فى كل المنتجات.. هى جات على اللبن والجبنة يعني؟!

وهنا أدركت إن الليلة دى مش هيبقى فيها نوم.. فوقفت على قدمى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوتى “قاق قاق” فراح الزبون ومعه البائع يهشوننى ويقولون لي: غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر..

فهربت مسرعًا ولسان حالى يقول: بقا أنا اللى جبتلكم النكد والفقر يا شوية بنى آدمين أم أطماعكم وعدم أمانتكم هى اللى جابتلكم النكد والفقر؟! يعنى إيه ترفع السعر وتقلل من جودة المنتج في نفس الوقت؟! أما صحيح شوية بنى آدمين استغلاليين لا عندهم ذمة ولا ضمير!

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