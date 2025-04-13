ساخرون.. غراب البين يكتب: البنى آدمين أصبحوا غشاشين

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية فى خلق الله.. قررت أريح جتتى ساعتين.. فوقفت على فرع الشجرة وانكمشت بين أجنحتى.. وقبل أن أغمض عيناى سمعت صوتا يأتى من المقهى أسفل الشجرة لأحد الزبائن وهو يقول: يا ابنى القهوة دى مفيهاش بُن أصلا.. فين ريحة البن؟! وفين طعم البن وفين صاحب المقهى هاتهولى فورا؟!

طبعا صاحب المقهى حضر بابتسامة سمجة لا طعم لها ولا مُبرر مثلها مثل القهوة اللى بيقدمها للزباين.. فشعرت إن الحوار المكرر هيبدأ وأدركت أن الليلة دى مفيهاش نوم فوقفت على قدماى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوتى “قاق قاق”.. فراح صاحب المقهى وزبائنه يهشوننى ويقولون لى: غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر..

فهربت مسرعا ولسان حالى يقول: بقا أنا اللى جبتلكم النكد والفقر يا شوية بنى آدمين أم أن تصرفاتكم هى التى تنكد عليكم ليل نهار؟!

يعنى إيه قهوة ملهاش طعم ولا رائحة وخالية أصلا من البن لدرجة أن البنى آدمين فقدوا حتى حاسة الشم وحاسة التذوق وبيشربوا قهوة مفيهاش بُن أصلا؟! دا أنا كغراب كنت أشم ريحة القهوة من بُعد وأبقى فايق ومبسوط وأنا طاير.. لكن حاليا أصبحت لا أشم رائحة البن أبدا.. جاتها ستين ألف نيله اللى عايزة تخلف بنى آدمين زيكم غشاشين ويستحلون الحرام!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.