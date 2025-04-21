الإثنين 21 أبريل 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم
قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بلدة الخضر في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

استشهاد 3 فلسطينيين بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، عن استشهاد 3 فلسطينيين بالضفة الغربية إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة.

قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير لها الأحد، أن نوابا بالكنيست من الائتلاف الحاكم قدموا مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية  منعت، يوم السبت، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال تهدم منازل بالضفة الغربية 

وفي السياق، أعلنت اللجنة الإعلامية في طولكرم، في بيان صادر عنها الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 396 منزلا بشكل كامل و2573 آخر بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة الغربية.

وقالت اللجنة -في بيانها- إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل وأزقة المخيمين بالسواتر الترابية، وذلك لمنع المواطنين من العودة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية الأحد، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفردان شمال غرب مدينة جنين.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفردان شمال غرب جنين 

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

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