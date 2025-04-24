ضربة البداية، موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية

منتخب الشباب ، يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005، تحت قيادة المدير الفني أسامة نبيه، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب افريقيا

ويفتتح منتخب مصر للشباب مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساء على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تصريحات أسامة نبيه

فيما أشاد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم بالتجربة أمام نيجيريا التي أجراها الفراعنة بستاد القاهرة دون النظر إلى النتيجة التي أسفرت عن فوز النسور بهدفين مقابل هدف، ضمن الاستعدادات الأخيرة لخوض منافسات الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر اعتبارا من الأحد القادم إلى يوم ١٨ مايو المقبل وهى البطولة التى يتأهل من خلالها المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مونديال تشيلي.

منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا بافتتاح أمم أفريقيا

ويلعب المنتخب أولى مبارياته مع جنوب أفريقيا فى المجموعة الأولى التى تضم معهما: سيراليون وزامبيا وتنزانيا.

منتخب مصر أهدر فرصا عديدة

وقال أسامة نبيه بعد المباراة: واجهنا فريقا كبيرا ومنظما ولاعبونا قدموا واحدة من التجارب القوية والمفيدة من كل الجوانب الفنية والخططية والبدنية وسيطروا ومثلوا خطورة واضحة رغم تأخرهم بهدف مبكر الا انهم نجحوا فى تعديل الأوضاع وأحرز كاباكا هدف التعادل فى الدقيقة ٦٨ وسدد قذيفة متقنة من جمل رائعة وكان بإمكان الفراعنة الفوز ولكنهم أهدروا فرصا كثيرة للتهديف حتى أحرز المنافس هدفه الثاني من ضربة جزاء فى أوقات صعبة وقبل نهاية المباراة بستة دقائق.

وتابع نبيه أن غالبية لاعبيه لأول مرة يلعبون على ستاد القاهرة واستفادوا من ذلك كثيرا قبل لقاء الافتتاح وظهروا بمستوى جيد وبادلوا منافسهم القوة والضغط والهجوم السريع.

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