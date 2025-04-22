قبل كأس الأمم الأفريقية، منتخب الشباب يخسر أمام نيجيريا 2-1 وديا

منتخب الشباب، خسر منتخب الشباب مواليد 2005 أمام نظيره منتخب نيجيريا بهدفين مقابل مقابل، في اللقاء الودي الذي إنتهى قبل قليل على استاد القاهرة الدولي

وجاءت ودية منتخب الشباب أمام نيجيريا، فى إطار استعداداته للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، المقرر إقامتها فى مصر من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل، وهي البطولة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة فى تشيلي.

البروفة الأخيرة قبل مواجهة جنوب افريقيا

وتعتبر تجربة نسور نيجيريا هى البروفة الأخيرة للقاء الافتتاح المقرر أن يجمع الفراعنة مع جنوب أفريقيا الأحد المقبل فى ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى التى تضم: مصر وجنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.

26 لاعبا في قائمة منتخب الشباب بأمم إفريقيا

وأعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، في وقت سابق القائمة النهائية بأسماء اللاعبين المشاركين في بطولة أمم افريقيا

و ضمت القائمة 26 لاعبا هم: عبد المنعم تامر واحمد محمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمى، يوسف عبد الحفيظ ومحمد سمير وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد ابراهيم ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وسيف الدين عصام سفاجا ومحمد عاطف ومحمد عبد الله وعمر اسامة واحمد شرف وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد رأفت ومهند محمد وعمرو فتحي ومحمد هيثم ومحمد زعلوك.

قوام الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005

ويضم الجهاز المعاون كلا من: حمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وأحمد عصام محلل الأداء ود.محمد اكمل طبيب ومحمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي وأحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات

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