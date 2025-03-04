الثلاثاء 04 مارس 2025
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سياسة

بعد حاتم حشمت، 13 حالة وفاة تضرب نواب مجلس الشيوخ

حصيلة وفيات مجلس
حصيلة وفيات مجلس الشيوخ، فيتو

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة الإثنين الماضي، عن وفاة النائب اللواء حاتم حشمت، عضو المجلس المعين، نائب رئيس حزب حماة الوطن.

 

دقيقة حداد على الراحل النائب حاتم حشمت 

ووقف مجلس الشيوخ، دقيقة حدادا ترحما على النائب حاتم حشمت، العضو المعين بالمجلس، الذي وافته المنية.

ولم يعلن مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب الراحل حاتم حشمت، حيث أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنه بمجرد وصول خطاب وزير الداخلية بوقوع حالة الوفاة، سيتم إعلان خلو المقعد.

وفاة النائب حاتم حشمت 

وبرحيل النائب حاتم حشمت، وصل عدد الوفيات في مجلس الشيوخ إلى 13 حالة، حيث سبقه إلى جوار ربه الفريق جلال الهريدي.

وفي يوليو الماضي توفي النائب حمادة القرشي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط، بعد معاناة قصيرة مع المرض.

 

وضمت قائمة وفيات مجلس الشيوخ، النائب الراحل علي عطوة، والذي أعلن المجلس، خلو مقعده في جلسة الأحد 3 مارس الماضي.

 

حصيلة وفيات مجلس الشيوخ

وسبقه النائب الراحل محمود بكري، وقبله بأيام المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.

وشهد مجلس الشيوخ، وفاة كل من اللواء مصطفى كامل، النائب عبد الحي عبيد، وقبله الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، النائب إبراهيم حجازي، الدكتور أحمد عبد العزيز، واللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن.

 

ضوابط شغل المقعد الشاغر داخل مجلس الشيوخ

ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.

قانون مجلس الشيوخ 

وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

 

لائحة مجلس الشيوخ

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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