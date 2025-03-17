العثور على جثة طفلة داخل مصرف في بنى سويف

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن بنى سويف، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة داخل مصرف.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة صغيرة بداخل إحدى المصارف المائية التابعة لقرية الرياض التابعة لمركز ومدينة ناصر.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على الجثة طفلة صغيرة جني غانم 8 سنوات، كان تحرر محضر بغيابها عن منزلها من الجمعة الماضي، وسط حالة من الغموض حول الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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