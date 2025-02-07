الجمعة 07 فبراير 2025
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سياسة

موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يستعد الشارع المصري لإجراء انتخابات برلمانية جديدة هذا العام، لانتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في فصلهما التشريعي الجديد.

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد كشف ملامح مشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

مواعيد الانتخابات البرلمانية

وقال الوزير، في تصريحات خاصة لـ فيتو، إنه فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات البرلمانية، فهى تختلف من مجلس نيابي لآخر، نظرا لأن كل مجلس له فصل تشريعي يتكون من خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول جلسة، وحينما نطبق ذلك على مجلس النواب نجد أن موعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي في يوم ١١ يناير المقبل، بينما ينتهى الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشيوخ في ١٧ أكتوبر المقبل، ووفقا لنص الدستور تبدأ إجراءات انتخابات كل منهما قبل ذلك الموعد بستين يوما على الأقل.

النظام الانتخابي المناسب

وحول النظام الانتخابي، أوضح فوزي، أن الحوار الوطني سبق وناقش ذلك الملف، متابعًا: "لا يوجد ما يسمى بالنظام الانتخابي الصحيح أو الخطأ، بل الأمر يتعلق بالنظام الانتخابي المناسب لكل مجتمع، وفقًا لظروفه وتفاصيله".

المحددات الدستورية في النظام الانتخابي 

وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “الدستور أجاز الأخذ بالنظام الفردي، أو القائمة، أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، ولدينا في مصر بعض المحددات الدستورية في هذا الشأن، وليس هناك ما يسمى بالنظام الأفضل، بل هناك نظام مناسب لكل دولة ويحقق مزايا معينة، ولكن هناك عوامل مثل الثقافة ودرجة التعليم تحكم الأمور، وتحدد الاختيار، لأن الأصل بالأساس هو النظام الانتخابي الفردي، وتفرعت عنه نظم انتخابية كثيرة”.

وأضاف "فوزي": “المحددات الدستورية يجب أن تراعى في هذا الخصوص ففي النظام الفردي فإن الدائرة الفردية يفترض أن تكون مساحتها الجغرافية معقولة، لأنها تفترض أن يعرف الناخب مرشحه، ولدينا خصوصية في الدستور، أن لدينا ٧ فئات يجب أن تمثل بمقاعد في مجلس النواب، وهي المرأة والشباب والعمال والفلاحون والمسيحيون والأشخاص ذوو الإعاقة والمصريون في الخارج”.

فكرة القائمة المغلقة المطلقة

وقال الوزير فوزي: “من هنا تولدت فكرة القائمة المغلقة المطلقة، لأن القانون نص على أنه لا يمكن أن تقبل القائمة إلا إذا استوفت الفئات المنصوص عليها في القانون، وهو نظام له مؤيد وغير مؤيد، والقائمة النسبية نظام معمول به في عدد من الدول، تستهدف الحصول على عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة الأصوات التي تم الحصول عليها في الانتخابات، وهو نظام يؤدي إلى تسهيل دخول البرلمان لكل الطيف السياسي، وفقًا لقوته وتأثيره في الشارع، لكنه لا يعالج شكل التعامل داخل البرلمان بعد الحصول على العضوية”.

الحوار الوطني

وأضاف الوزير: “قام الحوار الوطني من قبل برفع ثلاث آراء إلي رئيس الجمهورية، الأول كان الإبقاء على النظام الحالي الانتخابي بنظام ٥٠% فردي و٥٠% قائمة مغلقة مطلقة، والثاني هو أن يكون النظام بالقائمة النسبية بنسبة 100%، والرأي الثالث هو الجمع بين الأنظمة الثلاثة بنسب متساوية أو متقاربة، وتم رفعهم إلي الرئيس وحتى الآن المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية”.

وتابع: القانون الساري حاليًا ينص علي ٥٠٪؜  فردي، و٥٠% قائمة، وأن النظام الانتخابي الفردي لا يعني بالضرورة انتخاب مستقلين فقط، فهناك دول كالمملكة المتحدة تعتمد عليه بالكامل، ومع ذلك تتمتع بحياة حزبية نشطة.

الوزير محمود فوزى يوضح موقف الحكومة

وحول موقف الحكومة، أضاف المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتشجع العمل السياسي، وتحترم جميع الأحزاب، وتقدر بصفة خاصة الأحزاب التي تقف ظهيرًا للدولة وتدعم الحكومة، وفي كل الأحوال نتحاور مع الجميع، ومنفتحون على جميع الآراء والاتجاهات.

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